Виробництво автомобілів Xiaomi стартує з 2024 року на новому підприємстві в передмісті Пекіна. За 10 років планують розробити чотири електричні моделі.

Перший автомобіль Xiaomi дебютує цього року. Прототип моделі мають показати в серпні на масштабному заході, а потім стартують його масштабні випробування. Про це пише китайський сайт Sina Tech.

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Вже відомі перші подробиці нової моделі. Це буде електричний седан вартістю від 150 до 300 тисяч юанів ($25 000 – 40 000). За попередніми даними, його запас ходу становить 800 км. Електромобіль Xiaomi також планують оснастити інноваційним автопілотом третього рівня, що дозволяє водієві не тримати руки на кермі.

Нагадаємо, що автомобільний підрозділ Xiaomi створили минулого року. Його штат уже налічує понад 300 осіб, а статутний капітал — 1,55 мільярда доларів. У найближчі 10 років в автомобільний бізнес Xiaomi вкладуть ще 10 мільярдів доларів і розроблять чотири різні моделі електрокарів.

Старт виробництва автомобілів запланований на 2024 рік. Зараз у передмісті Пекіна Ічжуані будують підприємство, яке здатне випускати по 300 тисяч машин щорічно.