Стартап XIDEA был основан в 2009 году выходцами из крупных производителей мототехники. Компания специализируется на дизайне и сотрудничает с крупнейшими игроками рынка. Перспектива появления мотоциклов с силовыми установками, работающими на водородных топливных элементах, побудила XIDEA разработать концепт такого байка.

XIDEA — один из многих стартапов, созданных бывшими сотрудниками крупных компаний транспортной промышленности, которые хотят применить другой подход и использовать свой опыт и знания, чтобы создать нечто действительно инновационное. Основатель и главный дизайнер Люк Лу является выходцем из Honda.

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Китайский стартап представил свой концептуальный мотоцикл на 19-й Китайской международной мотоциклетной выставке, которая состоялась в Чунцине. Байк под названием XCELL может похвастаться двумя ключевыми особенностями – он работает от водородных топливных элементов и позволяет менять положения сиденья на ходу на любой скорости.

Концепт XIDEA XCELL предусматривает оснащение четырьмя резервуарами для хранения водорода спереди, “электронную регулировку посадки” для настройки руля, педалей и сиденья. Благодаря этому райдер в любой момент быстро и легко может перейти на более удобное положение.

Фото: эскизы XIDEA XCELL / Luke Lu

Кроме того, XCELL также должен быть оснащен “интеллектуальной системой активной безопасности”, предназначенной для расширения поля зрения водителя, выявления слепых поворотов и предупреждения о потенциальных препятствиях на ранней стадии, в зависимости от дорожных условий.

Фото: физический концепт XIDEA XCELL / Autoevolution

Люк Лу, главный дизайнер XIDEA, сказал, что шасси и подвеска мотоцикла должны действовать как продолжение водителя, и они должны быть “гибкими и крепкими, как кость”.

Компания не раскрыла больше деталей о двигателях на водородных топливных элементах и резервуарах для хранения, но XCELL или что-то похожее на него в ближайшие годы может выпустить один из нынешних или новый партнер XIDEA.

Фото: двухколесный электротранспорт с дизайном от XIDEA и партнеры стартапа / XIDEA