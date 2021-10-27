Стартап XIDEA був заснований у 2009 році вихідцями з великих виробників мототехніки. Компанія спеціалізується на дизайні та співпрацює з найбільшими гравцями ринку. Перспектива появи мотоциклів з силовими установками, що працюють на водневих паливних елементах, спонукала XIDEA розробити концепт такого байка.

XIDEA — один із багатьох стартапів, створених колишніми співробітниками великих компаній транспортної промисловості, які хочуть застосувати інший підхід і використовувати свій досвід і знання, щоб створити щось справді інноваційне. Засновник і головний дизайнер Люк Лу є вихідцем з Honda.

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Китайський стартап представив свій концептуальний мотоцикл на 19-й Китайській міжнародній мотоциклетній виставці, яка відбулася в Чунцині. Байк під назвою XCELL може похвалитися двома ключовими особливостями – він працює від водневих паливних елементів і дозволяє змінювати положення сидіння на ходу на будь-якій швидкості.

Концепт XIDEA XCELL передбачає оснащення чотирма резервуарами для зберігання водню спереду, “електронне регулювання посадки” для налаштування керма, педалей і сидіння. Завдяки цьому райдер у будь-який момент швидко та легко може перейти на більш зручне положення.

Фото: ескізи XIDEA XCELL / Luke Lu

Крім того, XCELL також має бути оснащений “інтелектуальною системою активної безпеки”, призначеною для розширення поля зору водія, передбачення сліпих поворотів і попередження про потенційні перешкоди на ранній стадії, залежно від дорожніх умов.

Фото: фізичний концепт XIDEA XCELL / Autoevolution

Люк Лу, головний дизайнер XIDEA, сказав, що шасі й підвіска мотоцикла повинні діяти як продовження водія і що вони повинні бути “гнучкими та міцними, як кістка”.

Компанія не розкрила більше деталей про двигуни на водневих паливних елементах і резервуари для зберігання, але XCELL чи щось схоже на нього в найближчі роки може випустити один з нинішніх чи новий партнер XIDEA.



Фото: двоколісний електротранспорт з дизайном від XIDEA та партнери стартапу / XIDEA