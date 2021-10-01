Модульний триколісний електротранспорт орієнтований на користувачів, яким байдуже на максимальну швидкість, тому цей показник у Toyota C+walk T обмежений скромною цифрою 10 км/год.

Toyota C+walk T – це триколісний скутер з низькою плоскою базою і компактною конструкцією, яка дозволяє трансформувати його для різних потреб. Самокат можна пристосувати під сидіння, їздити на ньому стоячи або приладнати до окремого візка.

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Ще на початку року Toyota анонсувала лінійку електричного транспорту нового покоління і тоді ще безіменний C+walk T з’являвся на офіційних світлинах. Тепер же Toyota не лише розкрила подробиці про цей електрокар, а й вивела його на ринок у Японії.

C+walk T має довжину, ширину і висоту 700 x 450 x 1210 мм, а важить лише 29 кг. Він здатен перевозити пасажирів чи вантажі вагою до 220 кг.

Транспорт Toyota оснащено безщітковим двигуном постійного струму та знімним літій-іонним акумулятором на 10,8 А*год, який пропонує запас ходу 14 км. Повна зарядка від побутової розетки займає 2,5 години.

C+walk T призначений не для швидкості, а для зручного транспортування і спілкування між людьми. Транспорт займає стільки ж місця, скільки одна людина і має типову швидкість ходьби людини.

На кермі розміщено панель приладів, яка показує рівень заряду акумулятора і швидкість руху. Скутер має задній хід.

У C+walk T також є деякі розумні функції, такі як датчики, які допомагають йому виявляти та уникати перешкод. Коли він натрапляє на них, трайк видає візуальні та звукові сповіщення, а швидкість зменшується приблизно до 2 км/год.

Toyota також включила функцію виявлення крутого схилу, яка також уповільнює трайк. У стандартній комплектації також доступна функція регулювання швидкості повороту, яка автоматично уповільнює хід С+, відповідно до кутів повороту.

Toyota C+walk T на домашньому ринку коштує від 341 000 японських ієн, що конвертується приблизно у 82 500 гривень або 3100 доларів.

Фото: електросамокат Toyota C+walk T / Toyota