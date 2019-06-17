Чтобы никто из соседей не поцарапал его машину дверцей.

Не каждый может позволить себе такой лайф-хак, как владелец этого BMW.

Увидев на стоянке автомобиль, который занимает сразу два места, водители, обычно возмущаются, но владелец этого BMW – не автохам. Он заплатил за обе площадки для стоянки из соображений безопасности.

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Фотография была размещена в Facebook и сразу вызвала дебаты по поводу того, легально так делать или нет, сообщает издание The Sun. Мнения водителей разделились, поскольку талоны под лобовым стеклом указывают, что владелец BMW оплатил оба паркоместа и правильно сделал, ведь часто на парковке можно найти свое поврежденное авто без шансов найти виновника.

Оппоненты первых комментаторов аргументов не приводят, однако утверждают, что такое поведение – обычное пижонство. Вряд ли в законодательстве или регулирующих документах есть запрет для такого лайф-хака, поэтому остается только удивляться изобретательности владельца машины.

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