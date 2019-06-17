Аби ніхто з сусідів не подряпав його автівку дверцятами.

Не кожен може дозволити собі такий лайф-хак, як власник цього BMW.

Побачивши на стоянці автомобіль, котрий займає одразу два місця, водії, зазвичай обурюються, та власник цього BMW – не автохам. Він заплатив за обидві площі для стоянки з міркувань безпеки.

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Фотографія була розміщена у Facebook і одразу спричинила дебати з приводу того, легально так робити чи ні, повідомляє видання The Sun. Думки водіїв розділились оскільки талони під лобовим склом вказують, що власник BMW оплатив обидва паркомісця і правильно вчинив, адже часто на парковці можна знайти своє пошкоджене авто без жодних шансів знайти винуватця.

Опоненти перших коментаторів аргументів не наводять, однак стверджують, що така поведінка – звичайне піжонство. Навряд чи у законодавстві чи регулюючих документах є заборона для такого лайф-хака, тож залишається лише дивуватись винахідливості власника машини.

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