Увеличенный расход топлива и масла, отсутствие тяги, неустойчивые обороты, дымящийся выхлоп – все эти проблемы с автомобилем могут быть следствием забитого фильтра сажи. А избежать всех этих хлопот с автосервисами можно профилактическим уходом за автомобилем – очисткой двигателя водородом.

Регенерация: почему самоочистке фильтра нужна помощь?

Фильтр сажи (сажевый фильтр для автомобилей с дизельным топливом и катализатор для автомобилей на бензине) – это закрытая коробка с множеством маленьких отверстий. Через фильтр легко проходят газы от сгорания топлива, но задерживаются твердые частицы углерода в виде сажи. Когда их собирается большое количество, автомобиль самостоятельно запускает процесс регенерации – сжигает все сажевые отложения.

Но, казалось бы, в совершенном процессе самоочистки со временем возникает причина немалых проблем с двигателем. Переполнение фильтра сажей и золой принуждает все чаще запускать регенерацию, от которой наступает механический износ. И тогда выход только один – замена на новый, стоимость которого достаточно высока – от 85 тысяч грн.

Есть немало мастеров, предлагающих вырезать фильтр. Но тогда токсичные продукты горения горючего будут попадать не только в атмосферу, но и в салон автомобиля. Кроме того, такой автомобиль не сможет уехать в Европу – там очень строгие требования к выбросам от автомобиля.

Как продлить срок службы фильтра сажи?

Логика очень проста – уменьшить количество сажи и золы, а также периодически очищать ее с поверхности фильтра. Именно этим занимается инновационная СТО во Львове – компания Hydroxy Ukraine. Их разработки очищают камеру сгорания и сажевый фильтр от углеродных отложений, а также помогают снизить расход топлива до 18%.

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Все процедуры в Hydroxy Ukraine начинаются с диагностики. Она входит в стоимость услуги, которую вы будете делать. Измерив количество сажи и золы, вам порекомендуют выбрать вид очистки: снятие фильтра с автомобиля и его промывка в специальной камере, профилактическая очистка водородом на автомобиле или приобретение водородной системы для автомобиля.

Очистка фильтра в специальной камере

Если показатель загрязнения составляет 80% и больше, а пропускная способность фильтра составляет 20% от номинала, то очищать сажевый фильтр придется в специальной камере. Для этого его нужно снять с автомобиля. Длится процедура до двух часов, а фильтр очищается на 98%, то есть практически до заводского состояния.

Если владелец автомобиля будет медлить с визитом на очистку, то высока вероятность, что фильтр может получить механические повреждения. Сильное загрязнение вызывает частую регенерацию, от которой на некоторых моделях авто (где катализатор стоит близко к выпускным клапанам) могут образоваться задиры на стенках цилиндров.

Профилактическая очистка сажевого фильтра без разбора двигателя

Если фильтр забит менее чем на 80%, автомобилю поможет очистка водородом – процедура, которая проводится без разбора двигателя раз в 10-15 тысяч км. Услуга препятствует образованию углеродных отложений и очищает зольность в начальной стадии, предупреждая ее накопление.

В двигатель через воздухозаборник подается водородно-кислородная смесь, воздействующая на углерод на атомарном уровне. Углеродные отложения расщепляются на молекулы и вымываются через выхлопную систему. Это позволяет очистить катализатор, сажевый фильтр, поршни и поршневые кольца, выпускной коллектор, свечи зажигания, форсунки, датчик кислорода (лямбда-зонд), рециркуляционный клапан EGR.

Такая профилактика сохранит двигатель в хорошем состоянии дольше, а вы заметите мощный разгон автомобиля, выравнивание компрессии, уменьшение шумности и вибрации двигателя и исчезновение копоти из выхлопной трубы. Расход топлива снизится до 10%.

Улучшение крутящего момента и ходовых свойств с водородной системой для авто

Профилактическая очистка сажевого фильтра происходит от генератора водосодержащей смеси, который устанавливают на автомобиль: под капотом или в багажник. Через воздушный патрубок в камеру сгорания бесперебойно подается водородно-кислородная смесь – газ Брауна. Водород производится из дистиллированной воды и сразу сгорает вместе с основным горючим. Это экономит до 18% горючего, выравнивает компрессию, улучшает крутящий момент и ходовые характеристики автомобиля.

Подходит для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, работающих на бензине, дизеле или газе. Производство и обслуживание систем во Львове, а вот доставка осуществляется почтой по всей территории Украины.

Записаться на очистку сажевого фильтра или получить консультацию о приобретении водородных систем можно по номеру 0678834265. Посетить СТО можно по адресу: Львов, с. Подборцы, ул. Тракт Глинянский, 29 или узнать больше на сайте hydroxy.com.ua.