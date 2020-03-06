Сам факт существования полос общественного транспорта у многих водителей вызывает недовольство. Но кое-кто даже проверяет, как реагирует полиция на движение автомобиля по этим полосам.

Вчера, около полудня, патрулируя в Подольском районе столицы, инспекторы обратили внимание на транспортное средство Ford, которое двигалось по полосе для общественного транспорта. Патрульные отреагировали на правонарушение и потребовали остановить авто.

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Водитель автомобиля на законное требование полицейских не отреагировал, а наоборот – ускорился и продолжил движение. После непродолжительного преследования, инспекторы остановили автомобиль путем блокировки.

По словам 43-летнего водителя, он хотел убедиться, что патрульные преданно несут службу и отреагируют на его нарушение. Убедился. Отреагировали. На водителя полицейские вынесли постановление по ч.3 ст.122 (Движение по полосе для общественного транспорта) и протокол по ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке).

Напомним: Киевские водители активно пользуются полосами общественного транспорта