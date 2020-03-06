Сам факт існування смуг громадського транспорту у багатьох водіїв викликає невдоволення. Але дехто навіть перевіряє, як реагує поліція на рух автомобіля цими полосами.

Учора, близько опівдня, патрулюючи у Подільському районі столиці, інспектори звернули увагу на транспортний засіб Ford, що рухався смугою для громадського транспорту. Патрульні відреагували на правопорушення та подали вимогу про зупинку.

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Керманич автомобіля на законну вимогу поліцейських не відреагував, а навпаки — пришвидшився та продовжив рух. Після нетривалого переслідування, інспектори зупинили автомобіль шляхом блокування.

Зі слів 43-річного водія, він хотів переконатися, що патрульні віддано несуть службу і відреагують на його порушення. Переконався. Відреагували. На водія поліцейські винесли постанову за ч.3 ст.122(Рух смугою для громадського транспорту) та протокол за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку).

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