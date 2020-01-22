Раз кружочек, два кружочек... чтобы нарисовать автомобиль нужно минимум пять кругов.

Современные компьютерные программы позволяют людям без специальных знаний овладеть искусством, писать цифровые картины и называться диджитал художниками. И все же, независимо от того, держит художник в руках карандаш, кисть или стилус от планшета, для создания рисунка тех или иных объектов, нужно знать азы. А в этом деле большое значение имеют пропорции, которым уделял значительное внимание еще Леонардо да Винчи.

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Берк Каплан объясняет в своем видео, что современные дизайнеры используют более или менее одинаковые пропорции и линии, а для того, что "набить руку" в рисовании автомобилей нужно знать несколько простых вещей.

Круг – универсальная базовая фигура. Рисуя человека, художник берет за основу окружность головы, и добавляет снизу еще шесть-восемь кругов такого же размера, чтобы изобразить пропорциональное тело. Для рисунке автомобиля точкой отсчета служит колесо.

Между передним и задним колесом должно быть три круга, а за ними – еще по неполному кругу, в которые вписываются передний и задний бамперы. Это длина машины и колесная база. Высота машины в идеале должна быть равна 2,25 круга. Пара неверных линий плюс маленькие колеса легко превращают аккуратный хэтчбек Audi на неуклюжего горбуна, похожего на Lada Kalina.

Фото: Лада Калина и дизайнерская ошибка / АвтоВАЗ, @Berk Kaplan – Designer

Еще один секрет идеальных пропорций – продолжение линии стойки лобового стекла, которая должна пересекать верхний край переднего колеса. Например художник взял три немецких автомобиля: Audi RS3 Sportback, BMW M135i xDrive и Mercedes-AMG A35. На первый взгляд, это три совершенно разные машины, но на самом деле они созданы по одним правилам идеальных пропорций для хэтчбека.

Фото: "витрувианская машина" / Autoevolution / @ Berk Kaplan – Designer

Размещение фар – также не является случайным. Немецкая школа дизайна демонстрирует, что передние всегда находятся на линии, которая проходит над колесами, тогда как задние обязательно должны быть выше нее. А соединив передние фары с задними, получим линию, на которой располагаются дверные ручки.

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