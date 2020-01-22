Раз кружечок, два кружечок... щоб навалювати автомобіль потрібно мінімум п'ять кіл.

Сучасні комп’ютерні програми дозволяють людям без спеціальних знань опанувати мистецтво, писати цифрові картини і називатись діджитал художниками. І все ж, незалежно від того, тримає художник в руках олівець, пензля чи стілус від планшета, для створення малюнку тих чи інших об’єктів, потрібно знати ази. А в цій справі велике значення мають пропорції, яким приділяв значну увагу ще Леонардо да Вінчі.

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Берк Каплан пояснює у своєму відео, що сучасні дизайнери використовують більш-менш однакові пропорції та лінії, а для того, що “набити руку” в малюванні автомобілів потрібно знати кілька простих речей.

Коло – універсальна базова фігура. Малюючи людину, художник бере за основу коло голови, і додає знизу ще шість-вісім кіл такого ж розміру, аби зобразити пропорційне тіло. Для малюнку автомобіля точкою відліку служить колесо.

Між переднім і заднім колесом має бути три кола, а за ними – ще по неповному колу, в які вписуються передній та задній бампери. Це довжина машини і колісна база. Висота машини в ідеалі повинна дорівнювати 2,25 кола. Пара хибних ліній плюс маленькі колеса легко перетворюють акуратний хетчбек Audi на незграбного горбаня, схожого на Lada Kalina.

Фото: Лада Каліна та дизайнерська помилка / АвтоВАЗ, @Berk Kaplan - Designer

Ще один секрет ідеальних пропорцій – продовження лінії стійки лобового скла, котра має пересікати верхній край переднього колеса. Для прикладу художник узяв три німецькі автомобілі: Audi RS3 Sportback, BMW M135i xDrive та Mercedes-AMG A35. На перший погляд, це три абсолютно різні машини, але насправді вони створені за одними правилами ідеальних пропорцій для хетчбека.

Фото: “вітрувіанська машина” / Autoevolution/@Berk Kaplan - Designer

Розміщення фар – також не є випадковим. Німецька школа дизайну демонструє, що передні завжди знаходяться на лінії, що проходить над колесами, тоді як задні обов’язково мають бути вище неї. А з’єднавши передні фари з задніми, отримаємо лінію, на якій розташовуються дверні ручки.

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