Лидер "евробляхеров" озвучил, что премьер-министр берет разработку законопроекта о доступной растаможке под личный контроль и обещает снять возрастной коэффициент акциза при растаможке.

Лидер общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич озвучил результаты переговоров с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком во время акции протеста под стенами центральных органов власти. По словам Олега Ярошевича, "премьер возьмет процесс создания законопроекта о доступной растаможке под личный контроль".

По словам лидера "евробляхеров", в парламентском комитете налоговой и таможенной политики будут рассматривать два основных варианта будущей растаможки. По первой формуле акцизный налог будет единым для автомобилей любого возраста, то есть возрастной коэффициент будет снят. Кроме того, таможенная стоимость будет определяться по документам, которые предоставит владелец, без проверки по различным каталогам или интернет-ресурсами. Это позволит сделать стоимость растаможки около 30-35% от цены автомобиля за границей.

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Второй вариант представляется Ярошевичу маловероятным. Это принятие единой ставки растаможки на автомобили старше 2009 года в размере 500 долларов за одно транспортное средство. Такая формула вряд ли будет принята, потому что Минфин не сможет распределить эти средства по различным бюджетами, считает лидер "АвтоЕвроСилы".

Для разработки законопроекта о доступной растаможке и согласовании его с профильными министерствами должно уйти не больше месяца времени, то есть он должен будет готов к концу октября.

Смотрите видео после встречи "евробляхеров" с премьер-министром Украины:

Напомним ,что "евробляхеры" требуют возврата обязательного техосмотра.