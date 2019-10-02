Лідер "євробляхерів" озвучив, що прем'єр-міністр бере розробку законопроекту про доступне розмитнення під особистий контроль та обіцяє зняти віковий коефіцієнт акцизу при розмитненні.

Лідер громадської організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич озвучив результати перемовин з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком під час акції протесту під стінами центральних органів влади. За словами Олега Ярошевича, "прем'єр візьме процес створення законопроекту про доступне розмитнення під особистий контроль".

За словами лідера "євробляхерів", в парламентському комітеті податкової та митної політики будуть розглядати два основних варіанти майбутнього розмитнення. За першою формулою акцизний податок буде єдиним для автомобілів будь-якого віку, тобто віковий коефіцієнт буде знятий. Окрім того, митна вартість буде визначатись за документами, які надаватиме власник, без перевірки за різноманітними каталогами чи інтернет-ресурсами. Це дозволить зробити вартість розмитнення близько 30-35% від ціни автомобіля за кордоном.

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Другий варіант видається Ярошевичу малоймовірним. Це прийняття єдиної ставки розмитнення на автомобілі старше 2009 року у розмірі 500 доларів за один транспортний засіб. Така формула навряд чи буде прийнята, бо Мінфін не зможе розподілити ці кошти за різними бюджетами, вважає лідер "АвтоЄвроСили".

Для розробки законопроекту про доступне розмитнення та погодження його з профільними міністерствами має піти не більше місяця часу, тобто він має буде готовий до кінця жовтня.

Дивіться відео після зустрічі "євробляхерів" з прем'єр-міністром України:

Нагадаємо, що "євробляхери" вимагають повернення обов'язкового техогляду.