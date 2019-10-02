Представники громадської організації "АвтоЄвроСила" зібрала своїх прихильників біля Верховної Ради. Вони вимагають прийняття простої та доступної схеми розмитнення автомобілів.

Сьогодні з самого ранку під стінами Верховної Ради зібралась відносно невелика кількість прихильників "АвтоЄвроСили". І хоча на акції присутньо значно менше людей, аніж на попередніх мітингах, представники влади все же вийшли до протестуючих.

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Голова комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що процес створення закону про доступне розмитнення триває. "Ми очікуємо від кабміну зваженої позиції, розрахунків. Вони це повинні зробити в тому числі в контексті бюджетного процесу", зазначив Гетманцев.

Данило Гетманцев заявив що він не буде дублювати процес створення нового закону з боку комітету. На його думку це ініціатива кабміну і саме він повинен розробити та подати законопроект, а створювати аналогічний законопроект від комітету не правильно. В той же час він зазначив що зробить все від нього залежне аби прискорити створення нових умов розмитнення авто.

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Нагадаємо, що головна вимога "євробляхарів" – створення простих та доступних правил розмитнення автомобілів. В обмін на це вони згодні на впровадження корупційного техогляду для всіх легкових автомобілів, який був відмінений вісім років назад.