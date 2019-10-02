Представители общественной организации "АвтоЕвроСила" собрала своих сторонников возле Верховной Рады. Они требуют принятия простой и доступной схемы растаможки автомобилей.

Сегодня с самого утра под стенами Верховной Рады собралось относительно небольшое количество сторонников "АвтоЕвроСилы". И хотя на акции присутствует значительно меньше людей, чем на предыдущих митингах, представители власти все же вышли к протестующим.

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Глава комитета налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что процесс создания закона о доступной растаможке продолжается. "Мы ожидаем от кабмина взвешенной позиции, расчетов. Они это должны сделать в том числе в контексте бюджетного процесса", – отметил Гетманцев.

Данил Гетманцев заявил что он не будет дублировать процесс создания нового закона со стороны комитета. По его мнению это инициатива кабмина и именно он должен разработать и подать законопроект, а создавать аналогичный законопроект от комитета не правильно. В то же время он отметил, что сделает все от него зависящее, чтобы ускорить создание новых условий растаможки авто.

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Напомним, что главное требование "евробляхеров" – создание простых и доступных правил растаможки автомобилей. В обмен на это они согласны на внедрение коррупционного техосмотра для всех легковых автомобилей, который был отменен восемь лет назад.