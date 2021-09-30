Арбузинский районный суд Николаевской области оправдал водителя, которого подозревали в нарушении правил безопасности движения, повлекшего смерть потерпевшего.

Суд установил, что водитель не имел технической возможности среагировать на изменение дорожной обстановки из-за:

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ненадлежащего состояния дороги в месте аварии,

нарушения при установке дорожных знаков для организации движения на соответствующем участке.

Оправдательный приговор суд вынес 9 сентября 2021 рода по делу № 467/225/17, однако он еще может быть обжалован в апелляционном суде.

Обстоятельства ДТП

ДТП с летальными исходами произошло 24 мая 2016 года на границе Кировоградской и Николаевской областей. Автомобиль "Рено Дастер", потеряв контроль, влетел в припаркованный в кармане для остановки, расположенной на противоположной стороне дороги, грузовой автомобиль МАN.

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля" Рено", который находился на переднем сиденье. Травмы получил также водитель автомобиля "Рено". Также в автомобиле "Рено" находился еще один пассажир. Все они были коллегами и направлялись в командировку. Событие произошло около 8 утра, в светлое время суток, осадков или других погодных осложнений для движения не было.

Позиция сторон

Прокурором и следствием действия водителя были квалифицированы по части 2 статьи 286 УК Украины, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

В частности, ему инкриминировали, что тот во время приближения к 76-го км+400 м автодороги "Кировоград – Платонове" в Арбузинском районе Николаевской области грубо нарушил требования подп. 2.3 "б", 12.1, 12.3, 12.6 "ґ" пдд Украины, поскольку:

проявил невнимательность;

не следил за дорожной обстановкой;

соответственно, не реагировал на ее изменения;

будучи заранее предупрежденными о повреждения и разрушения дорожного полотна дорожным знаком 1.12 "Выбоина" с дополнительной табличкой "Зона действия 5 км", не выбрал безопасную скорость движения своего транспортного средства с учетом дорожной обстановки, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им;

превысил допустимую максимальную скорость на этом участке дороги;

во время обнаружения опасности в виде повреждения дорожного полотна не принял меры для снижения скорости своего транспортного средства вплоть до полной его остановки, хотя должен был это сделать и имел такую техническую возможность.

Показания относительно состояния дороги

Важными в этом деле были показания свидетелей, в частности водителя грузовика и пассажира грузовика, который также является профессиональным водителем.

Они указали, что:

выбоины на дороге появляются фактически сразу на границе областей;

предупреждающий знак о выбоинах размещен вблизи ям;

знаков ограничения скоростей на этом участке не установлено.

также свидетели указали, что ямы на участке бывают по 30-40 сантиметров глубиной, часть бетонных плит расположена криво.

После этого ДТП ямы на участке было сонно частично, предупредительный дорожный знак установлен на расстоянии свыше 150 метров до начала плохого участка и появился знак об ограничении скорости до 50 км/час.

На момент ДТП сам знак о 5-километровом участке с выбоинами был размещен менее чем за 100 метров, а знаков ограничения скорости не было вообще.

Позиция суда

Суд пришел к выводу о недоказанности инкриминируемого обвинения.

Водитель не имел технической возможности заблаговременно избрать такую скорость движения управляемого им автомобиля и выбрать соответствующие способы управления им, чтобы иметь возможность безопасно проехать участок автодороги, на которой состоялась ДТП.

Скорость движения не была установлена следствием и не могла быть установлена судом. По показаниям:

водителя, он ехал со скоростью около 80-90 км/ч;

свидетелей из автомобиля МАN, уже неуправляемый автомобиль двигался на них со скоростью около 100 км/ч;

в протоколе осмотра места происшествия указана следствием скорость 100-150 км/ч, которая ничем больше не подтверждена.

Суд отметил, что это значительное расхождение (более 50 км/ч), а потому не принимал во внимание этот аргумент обвинения, который не был доказан следствием.

Даже двигаясь со скоростью 90 км/ч, водитель исправного автомобиля не мог бы среагировать на изменение дорожной обстановки, учитывая места расположения предупреждающего знака и отсутствие знаков об ограничении скорости на участке с плохим покрытием.

Кроме того, по заключению экспертизы, автомобиль "Рено" получил повреждения заднего правого колеса, которое могло произойти в результате попадания в выбоину, затем управлять им было невозможно.

В конце концов в приговоре суд указал, что:

с момента фактической возможности выявить повреждения дорожного покрытия водитель не имел технической возможности остановить управляемый им автомобиль до них, даже двигаясь с максимально допустимой скоростью на этом участке дороги (90 км / ч);

перед началом участка дороги М13 "Кировоград — Платонове", где техническое состояние дорожного покрытия не соответствовало требованиям пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 ДСТУ 3587, не было установлено ступенчатое ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч с помощью дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости";

не была обеспечена достаточная видимость предупредительного знака с дорожной табличкой.

То есть суд пришел к выводу, что организация дорожного движения в месте ДТП не соответствовала общим требованиям раздела 3 и п. 4.1.3 ДСТУ 3587 и пп. 10.3.1, 10.2.5, 10.2.9, 10.5.25 ДСТУ 4100.

Организация дорожного движения в месте ДТП, а именно на 76-м км автомобильной дороги М13 "Кировоград – Платоново", не обеспечивала безопасность дорожного движения с разрешенной скоростью.