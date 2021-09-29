Киевские власти считают, что парковка авто должна быть платной. Однако многие из автомобилистов придерживаются противоположного мнения.

Киевлянин подал в суд на Киевсовет за незаконный захват земли для устройства платных парковок. По мнению истца, при подготовке и принятии обжалуемого решения Киевсовет нарушил требования налогового и земельного законодательства.

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В Окружном административном суде Киева оспаривают введение новых платных паркомест вдоль дорог в столице. Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу относительно парковок в Киеве. Об этом сообщается на сайте суда.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск жителя Деснянского района столицы к Киевсовету. Истец просит суд признать противоправным и недействительным решение Киевсовета, которым был определен перечень парковочных площадок, закрепленных за КП "Киевтранспарксервис", с которых будет взиматься сбор за места для парковки транспортных средств", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о решении Киевсовета от 31 августа 2021 года №2185/2226 "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 2011 года №242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве".

По мнению истца, при подготовке и принятии обжалуемого решения Киевсоветом были нарушены требования налогового и земельного законодательства. Теперь суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Напомним, с 1 июля тарифы за парковку в центре Киева выросли более чем втрое: так, в I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость одного часа парковки составляет 35 гривен, во II зоне – на прилегающих к центру территориях – 25 гривен. В "спальных" районах города стоимость парковки – 5 гривен в час.

29 июля 2021 года появилась информация о том, что в Киеве могут ввести плату за парковку авто возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет стоить киевлянам 25-35 гривен в час.