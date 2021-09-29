Київська влада вважає, що паркування авто повинно бути платним. Проте багато хто з автомобілістів дотримується протилежної думки.

Киянин подав до суду на Київраду за незаконне захоплення землі для влаштування платних парковок. На думку позивача, при підготовці та ухваленні оскаржуваного рішення Київрада порушила вимоги податкового та земельного законодавства.

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В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують введення нових платних паркомісць вздовж доріг у столиці. Зараз суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі щодо парковок у Києві. Про це повідомляється на сайті суду.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов жителя Деснянського району столиці до Київради. Позивач просить суд визнати протиправним та нечинним рішення Київради, яким було визначено перелік паркувальних майданчиків, закріплених за КП "Київтранспарксервіс", з яких справлятиметься збір за місця для паркування транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про рішення Київради від 31 серпня 2021 року №2185/2226 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Києві".

На думку позивача, при підготовці та ухваленні оскаржуваного рішення Київрадою було порушено вимоги податкового та земельного законодавства. Тепер суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, з 1 липня тарифи за паркування в центрі Києва зросли більш ніж утричі: так, у I зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість однієї години паркування становить 35 гривень, у II зоні - на прилеглих до центру територіях - 25 гривень. У "спальних" районах міста вартість паркування - 5 гривень на годину.

29 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Києві можуть запровадити плату за паркування авто біля житлових будинків. Парковка біля свого будинку коштуватиме киянам 25-35 гривень за годину.