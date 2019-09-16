Очевидно, автор этого проекта потратил на него кучу времени, сил и денег, но результат его потуг выглядит, как плод нечеловеческих гаражных экспериментов над "Запорожцем".

Идея предоставить “Запорожцу” вид классического купе – не нова и была реализована не раз. Сделать это получается не у всех, а потому в продаже время от времени появляются творения, подобные этому ЗАЗ-968.

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Элегантные обводы итальянских купе 1950-60-х, элементы спорткаров 1980-х, стайлинг кузова “от маляра из соседнего села” и внутренняя отделка древесиной и листами из пробкового дерева – на радость дятлу Вуди. Сам автор этого шедевра описывает его так:

“Для любителей ретро-авто, двухместный ретро-спорт. На базе ЗАЗ-968. Двигатель от ЗАЗ-968, уменьшена камера сгорания, АИ-92, карбюратор ВАЗ, удален балансирний вал, мощность не менее 50 к.с. Центральное расположение двигателя. КПП от ЛуАЗ, добавлена 5-я передача. Колесная база расширена на 110 мм”.

Фото: “Зе Запорожец” / Avito

Донор для подобных экспериментов сегодня является настолько доступным, что издеваться над Zалізом может каждый сумасшедший Франкенштейн со сварочным аппаратом. С определенных ракурсов этот “Zапорожец”, возможно, выглядит неплохо, однако в целом выдает полную безвкусицу своего создателя.

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