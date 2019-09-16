Вочевидь, автор цього проекту витратив на нього купу часу, сил та грошей, але результат його потуг виглядає, як плід нелюдських гаражних експериментів над "Запорожцем".

Ідея надати “Запорожцю” вигляду класичного купе – не нова і була реалізована не раз. Зробити це добре виходить не у всіх, а тому в продажі часом з’являються творіння, подібні до цього ЗАЗ-968.

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Елегантні обводи італійських купе 1950-60-х, елементи спорткарів 1980-х, стайлінг кузову “від маляра з сусіднього села” і внутрішнє оздоблення деревиною та листами з пробкового дерева – на радість дятлу Вуді. Сам автор цього шедевру описує його так:

“Для любителів ретро-авто, двомісний ретро-спорт. На базі ЗАЗ-968. Двигун від ЗАЗ-968, зменшена камера згоряння, АІ-92, карбюратор ВАЗ, видалений балансирний вал, потужність не менше 50 к.с. Центральне розташування двигуна. КПП – від ЛуАЗ, додана 5-а передача. Колісна база розширена на 110 мм”.

Фото: “Зе Запорожець” / Avito

Донор для подібних експериментів сьогодні є настільки доступним, що знущатись над Zалізом може кожен божевільний Франкенштейн зі зварювальним апаратом. З певних ракурсів цей “Zапорожець”, можливо, виглядає непогано, однак в цілому видає повний несмак свого творця.

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