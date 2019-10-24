Долгожданный дебют популярного немецкого хэтча состоится уже сегодня, и кто-то решил воспользоваться последним шансом заработать на студийных снимках машины.

Google утверждает, что на снимках – Golf 7.5, но мы точно знаем, что перед нами следующее поколение модели с индексом 8. Ведь мы видели его раньше.

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Фактически, свежая порция фотографий раскрывает все, что хотелось увидеть, поэтому пресс-релиза с официальными снимками уже можно и не ждать. Более того, на официальных фотографиях, которые неофициально попали в СМИ, новый Golf показан в обычном и гибридном исполнении.

Фото: Volkswagen Golf 2020 / Autoevolution

И для горячих фанатов оставим возможность увидеть презентацию Golf mk8 онлайн.

Переоценить важность данной модели для Volkswagen – невозможно. Абсолютный бестселлер, семь поколений которого за последние четыре десятилетия разошлись по миру тиражом в 35 миллионов машин! И уровень интереса публики к новой генерации свидетельствует о том, что Golf останется самой популярной моделью марки. Сохранив характерные черты, Volkswagen Golf 2020 существенно изменился внешне и внутри.

По предварительной информации, Golf 8 получит широкий выбор силовых агрегатов, среди которых 1,0-литровый трехцилиндровый, 1,5- и 2,0-литровые четырехцилиндровые агрегаты, а также несколько 2-литровых дизелей. Плюс плагин-гибрид. Все подробности производитель раскроет уже сегодня, дождемся.

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