Довгоочікуваний дебют популярного німецького хетча відбудеться вже сьогодні, та хтось вирішив скористатись останнім шансом заробити на студійних знімках машини.

Google стверджує, що на знімках – Golf 7.5, але ми точно знаємо, що перед нами наступне покоління моделі з індексом 8. Адже ми бачили його й раніше.

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Фактично, свіжа порція фотографій розкриває усе, що хотілось побачити, тож прес-релізу з офіційними знімками вже можна й не чекати. Більше того, на офіційних фотографіях, що неофіційно потрапили до ЗМІ, новий Golf показаний у звичайному та гібридному виконанні.

Фото: Volkswagen Golf 2020 / Autoevolution

Та для найпалкіших фанатів залишимо можливість побачити презентацію Golf mk8 онлайн.



Переоцінити важливість данної моделі для Volkswagen – неможливо. Абсолютний бестселлер, сім поколінь якого за останні чотири десятиліття розійшлись по світу тиражем у 35 мільйонів машин! І рівень цікавості публіки до нової генерації свідчить про те, що Golf залишиться найпопулярнішою моделлю марки. Зберігши характерні риси, Volkswagen Golf 2020 істотно змінився зовні та всередині.



За попередньою інформацією, Golf 8 отримає широкий вибір силових агрегатів, серед яких 1,0-літровий трициліндровий, 1,5- і 2,0-літрові чотирициліндрові агрегати, а також кілька 2-літрових дизелів. Плюс плагін-гібрид. Усі подробиці виробник розкриє вже сьогодні, дочекаємось.

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