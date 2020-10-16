За 9 мес. 2020 года МТСБУ уплатило из фонда защиты пострадавших (ФЗП) 154 млн грн. пострадавшим в ДТП. Количество выплат составило 4,5 тыс. шт.

МТСБУ осуществляет страховое возмещение в случаях, когда вред причинен:

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1. транспортным средством (ТС), владелец которого не застраховал свою гражданско-правовую ответственность, кроме вреда, причиненного необеспеченному транспортному средству;

2. неустановленным транспортным средством, кроме вреда, причиненного имуществу и окружающей среде;

3. транспортным средством, вышедшим из владения собственника в результате противоправных действий другого лица;

4. транспортным средством, которым управляют:

участники боевых действий;

пострадавшие участники "Революции Достоинства" и лица с инвалидностью вследствие войны;

лица с инвалидностью I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами;

лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.

5. в случае недостаточности средств и имущества страховщика-участника МТСБУ, который признан банкротом и/или ликвидирован для выполнения его обязательств по договору ОСАГО;

6. в случае предоставления страхователем или лицом, ответственность которого застрахована, своего транспортного средства полицейским и медицинским работникам в соответствии с законодательством.