За 9 міс. 2020 р. МСТБУ сплатило з фонду захисту постраждалих (ФЗП) 154 млн.грн. постраждалим в ДТП. Кількість виплат склала 4,5 тис. шт.

МТСБУ здійснює страхове відшкодування у випадках, коли шкода заподіяна:

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1. транспортним засобом (ТЗ), власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної незабезпеченому транспортному засобу;

2. невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, заподіяної майну та навколишньому природному середовищу;

3. транспортним засобом, який вийшов з володіння власника у результаті протиправних дій іншої особи;

4. транспортним засобом, яким керують:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники «Революції Гідності» та особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами;

особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності.

5. у разі недостатності коштів та майна страховика-учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором ОСЦПВ;

6. у разі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу поліцейським та медичним працівникам згідно з законодавством.