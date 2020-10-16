Сентябрь стал самым активным месяцем года по импорту новых и подержанных автомобилей в Украину.

В Украину все активнее завозят легковушки из-за рубежа: по данным Государственной таможенной службы, только в сентябре расходы на импорт новых и подержанных авто (без учета стоимости растаможки) достигли $ 342 млн. Это больше, чем в любом другом месяце текущего года.

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Рекордным в этом плане стал и весь третий квартал: с июля по сентябрь на зарубежные покупки автомобилистов ушел почти миллиард ($ 973 млн), – а это на 150 миллионов больше, чем в докарантинном первом квартале 2020-го ($ 824 млн). Получается, что автомобилисты отправляли за границу в среднем 3,5 миллиона долларов ежедневно.

Топ-10 стран, из которых импортировали новые и подержанные авто в Украину, 3 квартал 2020 г.

Япония – $188 млн;

США – $165 млн;

Германия – $159 млн;

Венгрия – $81 млн;

Польша – $47 млн;

Румыния – $43 млн;

Чехия – $40 млн;

Словакия – $29 млн;

Франция – $29 млн;

Канада – $14 млн.

Интересно, что в верхней части этого рейтинга по сравнению с началом года произошли перестановки: в первом квартале больше всего денег за авто получили из Украины немцы ($153 млн). Еще на $ 151 млн земляки скупились в США, и $140 миллионов ушли в Японию. Наиболее заметен рост поступлений в активе Венгрии: с января по март 2020 го туда пошли лишь $ 8 миллионов – в 10 раз меньше, чем по итогам третьего квартала!

Стоит отметить, что речь идет об общих расходах украинских покупателей на импортные новые и подержанные авто без учета затрат на их “таможенную очистку”.