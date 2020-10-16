Вересень став найактивнішим місяцем року по імпорту нових і вживаних автомобілів до України.

До України все активніше завозять легковики з-за кордону: за даними Державної митної служби, тільки у вересні витрати на імпорт нових і вживаних авто (без урахування вартості розмитнення) досягли $ 342 млн. Це більше, ніж у будь-якому іншому місяці поточного року.

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Рекордним в цьому плані став і весь третій квартал: з липня по вересень на закордонні покупки автомобілістів пішов майже мільярд ($ 973 млн), - а це на 150 мільйонів більше, ніж в докарантинному першому кварталі 2020-го ($ 824 млн). Виходить, що автомобілісти відправляли за кордон в середньому 3,5 мільйона доларів щодня.

Топ-10 країн, з яких імпортували нові та вживані авто до України, 3 квартал 2020 р.

Японія: $188 млн;

США: $165 млн;

Німеччина - $159 млн;

Угорщина - $81 млн;

Польща - $47 млн;

Румунія - $43 млн;

Чехія - $40 млн;

Словаччина - $29 млн;

Франція - $29 млн;

Канада - $14 млн.

Цікаво, що у верхній частині цього рейтингу у порівнянні з початком року відбулися перестановки: в першому кварталі найбільше грошей за авто отримали з України німці ($153 млн). Ще на $ 151 млн земляки скупилися в США, і $140 мільйонів пішли до Японії. Найбільш помітний ріст надходжень в активі Угорщини: з січня по березень 2020 го туди пішли лише $ 8 мільйонів - в 10 разів менше, ніж за підсумками третього кварталу!

Варто наголосити, що йдеться про загальні витрати українських покупців на імпортні нові та вживані авто без урахування витрат на їхнє «митне очищення».