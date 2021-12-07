Емкость украинского рынка автомобилей оценивается примерно в полмиллиона автомобилей в год. Сейчас подавляющее большинство импортированных автомобилей – подержанные.

За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 58,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций подержанных автомобилей на 81% превысило показатель годовой давности и на 4% - результат предыдущего месяца, сообщает “Укравтопром”.

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Больше всего регистраций подержанного импорта за месяц происходило только в феврале 2019 года, когда впервые истек срок льготной легализации автомобилей на еврономерах.

В результате в ноябре доля подержанных автомобилей составила 87% от всех легковых автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине.

Самым популярным подержанным автомобилем месяца стал Volkswagen Passat. В ноябре 2021 года украинцы зарегистрировали около 4 тыс. ввезенных автомобилей с пробегом этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf, за месяц на украинские номера перешли 3377 “Гольфов”. На третьем месте Renault Megane – 3225 растаможенных и зарегистрированных автомобилей. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в ноябре стали 2523 украинца. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1781 ед.

Всего с начала года украинские номера получили почти 470 тыс. машин, завезенных из других стран, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года.