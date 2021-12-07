Ємність українського ринку автомобілів оцінюється приблизно у пів мільйона автомобілів на рік. Зараз переважна більшість імпортованих авто – вживані.

За минулий місяць українці зареєстрували 58,3 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій вживаних авто на 81% перевищила показник річної давнини та на 4% результат попереднього місяця, повідомляє Укравтопром.

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Більше реєстрацій вживаного імпорту за місяць відбувалося тільки в лютому 2019 року, коли вперше минав термін пільгової легалізації авто на єврономерах.

В результаті у листопаді частка вживаних авто склала 87% від усіх легкових автомобілів, що вперше реєструвалися в Україні.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat. У листопаді 2021 року українці зареєстрували майже 4 тис. ввезених авто з пробігом цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf, за місяць на українські номери перейшли 3377 Гольфів. На третьому місці Renault Megane – 3225 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у листопаді стали 2523 українці. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1781 од.

Всього з початку року українські номери отримали майже 470 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що у півтора раза більше, ніж за той самий період 2020 року.