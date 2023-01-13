Доля премиум-брендов на украинском рынке новых авто за 2022 год увеличилась с 13% до 18%.

Продажи новых легковых автомобилей Premium-сегмента в 2022 году установили рекордные показатели, достигнув отметки в 17,5%. Хотя были месяцы, когда доля премиума превышала даже 20%. Такие данные обнародовало издание AUTO-Consulting.

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По данным издания, в прошлом году в Украине было продано 7 тыс. новых автомобилей Premium-сегмента, что составило 17,5% общего рынка новых автомобилей (40 тыс.). Это рекордный показатель на украинском рынке и на 4 пп больше, чем было зафиксировано в 2021 году (13,4%).

Наиболее популярным брендом Premium-сегмента в Украине в 2022 году стали автомобили BMW. Каждый 4-й автомобиль сегмента именно этого бренда. На втором месте Mercedes-Benz завершает ТОП-3 – Audi.

Самой популярной моделью в прошлом году стал автомобиль баварского бренда – BMW X5 – с долей почти в 10% премиум сегменте. На втором месте – Mercedes-Benz GLE. Еще одна модель BMW – X6 – завершает ТОП-3 сегмента. Вообще все модели ТОП-10 – это автомобили SUV-Premium-сегмента.

Интересно, что 50% всех продаж Premium-сегмента в Украине приходится на Киев и Киевскую область. На втором месте – Днепр с долей 10%, 3-е – Львовская и Одесская области. Еще выделяется Одесский регион, где почти каждый 4-й продан новый автомобиль – премиум сегмента.