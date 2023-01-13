Частка преміум-брендів на українському ринку нових авто за 2022 рік збільшилась з 13% до 18%.

Продажі нових легкових автомобілів Premium-сегменту в 2022 році встановив рекордні показники, досягнувши позначки в 17,5%. Хоча були місяці, коли доля преміуму навіть перевищувала 20%. Такі данні оприлюднило видання AUTO-Consulting.

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За даними видання, в минулому році в Україні було продано 7 тис. нових автомобілів Premium-сегменту, що склало 17,5% від загального ринку нових автомобілів (40 тис.). Це рекордний показник на українському ринку і на 4 пп більше, ніж було зафіксовано в 2021 році (13,4%).

Найбільш популярним брендом Premium-сегменту в Україні в 2022 році стали автомобілі BMW. Кожний 4-й автомобіль сегменту саме цього бренду. На другому місці Mercedes-Benz, завершує ТОП-3 – Audi.

Найпопулярнішою моделлю в минулому році також став автомобіль баварського бренду – BMW X5 – з долею майже в 10% преміум сегменті. На другому місці – Mercedes-Benz GLE. Ще одна модель BMW – X6 – завершує ТОП-3 сегменту. Взагалі, всі моделі ТОП-10 – це автомобілі SUV-Premium-сегменту.

Цікаво, що 50% всіх продажів Premium-сегменту в Україні приходиться на Київ та Київську область. На другому місці – Дніпро з долею 10%, 3-і – Львівська та Одеська області. Ще виділяється Одеський регіон, де майже кожен 4-й проданий новий автомобіль – преміум сегменту.