В феврале 2021 года в Украине купили 6300 новых автомобилей. Эти приобретения обошлись украинцам в 200 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные экспертами одного из самых популярных сайтов по продаже новых автомобилей в Украине, передает РБК-Украина.

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Аналитики отмечают, что больше всего новых авто было приобретено в Киеве – более 2 400. Кроме киевлян, большое количество машин покупали жители Днепра, Харькова, Одессы и Львова. "В целом украинцы приобрели 6300 авто на сумму 200 млн долларов без учета стоимости дополнительного оборудования", – добавили эксперты.

Самой популярной маркой в ​​феврале была Toyota – более 850 таких новых автомобилей получили регистрацию в прошлом месяце. Также спросом пользовались Renault, Skoda, Kia и Nissan.

Если говорить о моделях, то украинцы предпочитают Toyota RAV4. Эта модель покрыла более 6% от количества всех проданных машин в феврале. Также наши сограждане часто покупали Renault Duster и Kia Sportage.

"Почти 80% зарегистрированных автомобилей были кроссоверами. Дизельные моторы составили 29% рынка, а средний объем двигателя составлял более 1,9 л. Автомобили стоимостью от 17 до 35 тыс. долларов получили долю рынка 56%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в феврале, составила почти 32 тыс. долларов", – говорится в исследовании.

"Самыми козырными" в прошлом месяце стали Aston Martin DB11 и DBX, Bentley Flying Spur. Стоимость каждой машины составляет около 300 тыс. долларов. Также в феврале было зарегистрировано два BMW 8-Series по 195 тыс. долларов и такое же количество Porsche 911 по 145 тыс. долларов.

Добавим, что в течение 2020 года в Украине было зарегистрировано 85 тыс. новых автомобилей. Это на 3% меньше, чем украинцы зарегистрировали за 12 месяцев 2019-го.