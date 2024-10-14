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За год 18 тысяч украинцев оформили установку ГБО

Более 18 тысяч транспортных средств перерегистрировали с начала 2024 года после установки ГБО.
18 тысяч авто оформили после установки ГБО - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

18 тысяч украинцев оформили установку ГБО

Евгений Гудущан
logo14 октября, 19:50
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В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. Сейчас в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Так, с начала 2024 года было перерегистрировано 18 020 транспортных средств в связи с переоборудованием.

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В Главном сервисном центре МВД напоминают: автовладельцы, которые решили установить газобаллонное оборудование, должны осуществить перерегистрацию своего авто. Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.

Владелец транспортного средства должен подготовить пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приема-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия.

После осуществления перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным.

Обращаем внимание, что проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД при перерегистрации не является обязательным. Экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.

Подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.

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