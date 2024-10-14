За год 18 тысяч украинцев оформили установку ГБО

В связи с ростом цен на бензин и дизель, автовладельцы ищут более экономные виды топлива. Сейчас в Украине наблюдается спрос на установку газобаллонного оборудования. Так, с начала 2024 года было перерегистрировано 18 020 транспортных средств в связи с переоборудованием.

Читайте также: Стоит ли устанавливать ГБО на мотоцикл?

В Главном сервисном центре МВД напоминают: автовладельцы, которые решили установить газобаллонное оборудование, должны осуществить перерегистрацию своего авто. Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД в 10-дневный срок после переоборудования транспортного средства.

Владелец транспортного средства должен подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После осуществления перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается определенный вид топлива в соответствии с установленным.

Обращаем внимание, что проведение экспертного исследования и наличие самого авто в сервисном центре МВД при перерегистрации не является обязательным. Экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.

Подробная информация о перерегистрации транспортных средств после установки ГБО размещена на сайте Главного сервисного центра МВД.