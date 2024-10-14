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За рік 18 тисяч українців оформили встановлення ГБО

Понад 18 тисяч транспортних засобів перереєстрували з початку 2024 року після встановлення ГБО.
18 тисяч авто оформили після встановлення ГБО - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

18 тисяч українців оформили встановлення ГБО

Євген Гудущан
logo14 жовтня, 19:50
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У зв’язку зі зростанням цін на бензин і дизель, автовласники шукають економніші види палива. Наразі в Україні спостерігається попит на встановлення газобалонного обладнання. Так, з початку 2024 року було перереєстровано 18 020 транспортних засобів у зв’язку із переобладнанням.

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У Головному сервісному центрі МВС нагадують: автовласники, які вирішили встановити газобалонне обладнання, мають здійснити перереєстрацію свого авто. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС у 10-денний термін після переобладнання транспортного засобу.

Власник транспортного засобу має підготувати пакет документів:

  • паспорт громадянина України або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • акт приймання-передачі авто;
  • свідоцтво про погодження конструкцій;
  • сертифікат відповідності.

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу адміністратор видає власнику нове свідоцтво про реєстрацію авто. У ньому зазначається певний вид палива відповідно до встановленого.

Звертаємо увагу, що проведення експертного дослідження та наявність самого авто в сервісному центрі МВС під час перереєстрації не є обов’язковим. Експертне дослідження проводиться за бажанням автовласника.

Детальніша інформація щодо перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.

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