За прошлый год было выписано больше двух с половиной миллионов штрафов благодаря дорожным камерам. Количество аварий при этом только увеличилось.

2 584 779 млн штрафов на сумму 1 029 217 060 гривен было выписано в прошлом году благодаря системе дорожных камер. Об этом сообщает Опендатабот – платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины.

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Система установленных на дорогах полицейских видеокамер, которые фиксируют нарушения ПДД, стартовала в Киеве и области в июне 2020-го. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн штрафов.

В прошлом году покрытие системы расширилось — сейчас нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушения ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. За 2021 год их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов.

При этом за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.