За минулий рік було виписано понад два з половиною мільйони штрафів завдяки дорожнім камерам. Кількість аварій при цьому лише збільшилась.

2 584 779 млн штрафів на суму 1 029 217 060 гривень було виписано минулого року завдяки системі дорожніх камер. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Національної поліції України.

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Система встановлених на дорогах поліцейських відеокамер, що фіксують порушення ПДР, стартувала в Києві та області у червні 2020-го. За наступні півроку власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів.

Минулого року покриття системи розширилося — наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.

Кількість всіх несплачених штрафів за порушення ПДР в Єдиному реєстрі боржників рік у рік збільшується. За 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1 327 440 штрафів.

При цьому користь від камер щодо покращення безпеки дорожнього руху не відчувається – за 11 місяців 2021 року в Україні сталось 170 972 ДТП, що на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року.