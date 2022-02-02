За прошлый год в Киеве полиция зарегистрировала угон 684 авто. Наиболее популярные среди воров марки – Hyundai, Kia, Honda та Mazda.

В Киеве за прошлый год украли 684 авто, владельцы которых обратилась с соответствующим заявлением в полицию. При этом 178 лицам сообщили о подозрении в совершении данного преступления. Об этом LB.ua стало известно из ответа на запрос Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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По информации правоохранителей, в 2020 году краж и подозреваемых было больше — 752 и 191 соответственно.

Кроме этого, полиция для избежания краж авто советует пользоваться защищенными парковочными площадками, которые оборудованы видеонаблюдением и физической охраной, а также пользоваться блокировкой рычага передач.

При этом сотрудники правоохранительных органов в частной беседе советуют делать полное каско, ведь "если у злоумышленников будет желание украсть машину соответствующей марки — они ее украдут".