Старый велосипед воры вытащили из коридора в тот же день, когда журналист общался с главным полицейским столицы.

У журналиста "РБК-Украина" Олега Черныша украли велосипед, пока он брал интервью у начальника полиции Киева Ивана Выговского. Об этом журналист рассказал на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Испании власти компенсируют 350 евро за покупку электровелосипеда

"Что такое "киевский парадокс"? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя воруют велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора", – написал журналист.

Он добавил, что велосипед был старый, поцарапанный и не очень дорогой.