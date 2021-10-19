Местные власти испанского города Сантандер, в котором даже зимой температура редко опускается ниже +10 градусов, готовы выделить каждому желающему жителю 350 евро на покупку электровелосипеда.

Городской совет Сантандера должен одобрить проект распоряжения, которое будет оказывать муниципальную помощь жителям при покупке электрических велосипедов. Город хочет подтолкнуть своих жителей к выбору более здоровой и устойчивой мобильности. В Испанском климате, в отличие от украинского, инициативы по развитию велоинфраструктуры гораздо уместнее.

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Советник по устойчивой мобильности Сезар Диас, объявивший об этой новости, подчеркнул, что финансовая помощь достигнет 350 евро за покупку и имеет целью вызвать интерес граждан и поощрить их к немедленным действиям по выбору велосипедного движения.

Мероприятие также будет поддерживать местный бизнес. Городской совет выделит 75 000 евро на первый запланированный конкурс, который будет поддерживать закупку до 215 электрических велосипедов городского типа. “Мы прекрасно осознаем, что мы должны двигаться к городу, который становится все более дружелюбным, комфортным и безопасным для пешеходов и велосипедистов, и именно поэтому мы используем этот момент для дальнейшего содействия мобильности велосипедистов в муниципалитете с устойчивой и эффективной точки зрения”, – заметил советник, который надеется, что помощь станет катализатором для многих жителей избрать этот вид транспорта.

Гранты будут направлены на резидентов старше 18 лет, зарегистрированных как проживающие в Сантандере по крайней мере за 6 месяцев до публикации конкурса. Среди требований – необходимость делать покупки в местном магазине, таким образом поддерживая предпринимателей и предприятия, которые связаны с устойчивой мобильностью. Кроме того, цена велосипеда не может превышать 1500 евро, и его нельзя передавать третьей стороне в течение следующих двух лет.