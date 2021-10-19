Місцева влада іспанського міста Сантандер, у якому навіть узимку температура рідко опускається нижче +10 градусів, готова виділити кожному бажаючому мешканцю 350 євро на покупку електровелосипеда.

Міська рада Сантандера має схвалити проект розпорядження, яке надаватиме муніципальну допомогу мешканцям при купівлі електричних велосипедів. Місто хоче підштовхнути своїх жителів у напрямку вибору більш здорової та сталої мобільності. В Іспанському кліматі, на відміну від українського, ініціативи з розвитку велоінфраструктури набагато доречніші.

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Радник з питань сталої мобільності Сезар Діас, який оголосив про цю новину, підкреслив, що фінансова допомога досягне 350 євро за покупку і має на меті викликати інтерес громадян та заохотити їх до негайних дій щодо вибору велосипедного руху.

Захід також підтримуватиме місцевий бізнес. Міська рада виділить 75 000 євро на перший запланований конкурс, який підтримуватиме закупівлю до 215 електричних велосипедів міського типу. “Ми прекрасно усвідомлюємо, що ми повинні рухатись до міста, яке стає все більш дружнім, комфортним та безпечним для пішоходів та велосипедистів, і саме тому ми використовуємо цей момент для подальшого сприяння мобільності велосипедистів у муніципалітеті зі сталої та ефективної точки зору”, - зауважив радник, який сподівається, що допомога стане каталізатором для багатьох мешканців обрати цей вид транспорту.

Гранти будуть спрямовані на резидентів старше 18 років, зареєстрованих як проживають у Сантандері принаймні за 6 місяців до публікації конкурсу. Серед вимог - необхідність робити покупки в місцевому магазині, таким чином підтримуючи підприємців та підприємства, які пов’язані зі сталою мобільністю. Крім того, ціна велосипеда не може перевищувати 1500 євро, і його не можна передавати третій стороні протягом наступних двох років.