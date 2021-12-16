Поки журналіст спілкувався з головним поліцейським міста Києва у нього встигли викрасти велосипеда.

У журналіста "РБК-Україна" Олега Черниша вкрали велосипед, поки він брав інтерв’ю у начальника поліції Києва Івана Виговського. Про це журналіст розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Що таке "київський парадокс"? Це коли береш інтерв’ю в начальника київської поліції, а в цей момент у тебе крадуть велосипед прямо з-під квартири, прикутий до стіни і захований за дверима спільного із сусідами коридору", – написав журналіст.

Він додав, що велосипед був старий, подряпаний і не дуже дорогий.