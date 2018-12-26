Легендарный Ferrari F40, который в 90-х годах был на всех плакатах и стикерах жвачек Turbo, выставлен на торги лондонского аукциона Sotheby's.

На аукцион выставлен не обычный Ferrari F40, а версия LM, которая была подготовлена к гонкам 24 часа Ле-Мана.

Это был предсерийный прототип модели, который в 1992 году был передан гонщику Рене Херцогу. Он отдал машину ателье Michelotto для создания "ле-мановской" версии. В 1995 году автомобиль был продан команде GT Racing, которая на нем принимала участие в гонках серии GT.

От обычного Ferrari F40 гоночная версия отличается большей мощностью двигателя. Вместо 478 лошадиных сил и 577 Нм момента 8-цилиндровый двигатель объемом 2,9 л выдавал 720 сил и 706 Нм. С места до 100 километров в час F40 LM разгонялся за 3,1 секунды – на секунду быстрее, чем обычный F40.

Максимальная скорость автомобиля составляла 367 километра в час.

Ожидаемая стоимость автомобиля на аукционе – 5,3–6,1 млн долларов США.

Напомним, какими были 12 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционе.