Легендарний Ferrari F40, який в 90-их роках був на усіх плакатах та стікерах жвачок Turbo, виставлено на торги лондонського аукціону Sotheby's.

На аукціон виставлено не звичайний Ferrari F40, а версію LM, яка була підготовлена до перегонів 24 години Ле-Ману.

Це був передсерійний прототип моделі, який в 1992 році був переданий гонщику Рене Херцогу. Він віддав машину ательє Michelotto для створення «ле-манівської» версії. В 1995 році автомобіль було продано команді GT Racing, яка на ньому приймала участь у перегонах серії GT.

Від звичайного Ferrari F40 гоночна версія відрізняється більшою потужністю двигуна. Замість 478 кінських сил та 577 Нм моменту 8-циліндровий двигун об'ємом 2,9 л видавав 720 сил та 706 Нм. З місця до 100 кілометрів на годину F40 LM розганявся за 3,1 секунди — на секунду швидше, ніж звичайний F40.

Максимальна швидкість автомобіля становила 367 кілометри на годину.

Очікувана вартість автомобіля на аукціоні – 5,3 – 6,1 млн доларів США.

Нагадаємо, якими були 12 найдорожчих автомобіля, проданих на аукціоні.