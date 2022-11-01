После увеличения налогов цены на горючее тоже начали расти. Однако в случае с дизельным горючим рост оказался не слишком стремительным.

За месяц (3 октября – 1 ноября) средняя цена в стране на дизельное топливо увеличилась на 59 коп./л до 30,31 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, в сетях KLO, ZOG, «Авантаж 7» и Mango оно подорожало на 2 грн/л, до 54,99 грн/л, 54,00 грн/л, 52,00 и 53,39 грн/л соответственно. На 1 грн/л подняли цену ГП сети SOCAR (до 57,99 грн/л), Автотранс (54,98 грн/л), BVS (54,99) и Олас (53,90 грн/л).

На 2,72 и 2,40 грн/л цена на ДТ выросла на станциях Chipo (53,95 грн/л) и Укр-Петроль (52,00 грн/л) соответственно.

На станциях Motto, БРСМ-Нефть, Фактор, AMIC и Shell дизельное топливо подорожало на 0,5-1,7 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 3 октября по 1 ноября 2022 г., грн/л: