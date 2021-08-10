Украинцы продолжают голосовать своими кошельками за подержанные авто, количество первых регистраций которых значительно превышает количество новых проданных автомобилей.

В течение июля 54,5 тыс. подержанных авто, ввезенных из-за границы, получили украинскую регистрацию, сообщает Укравтопром. Это рекордное количество первых регистраций подержанных авто за последние 30 месяцев.

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Регистрации купленных за границей подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза. Относительно июля прошлого года пополнение автопарка страны подержанными автомобилями увеличилось на 59 процентов.

Наиболее популярной маркой среди растаможенных остается Volkswagen. За месяц почти 9,2 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских. На втором месте Ford. В течение июля было зарегистрировано 4,7 тыс. бывших в употреблении Фордов. Третьей по популярности стала Renault с результатом 4,2 тыс. машин. Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 3,6 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете которого больше 3,5 тыс. украинских номеров.

Самым популярным подержанным автомобилем июля стал Volkswagen Passat. За месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 3,3 тыс. авто с пробегом этой модели.

Всего с января по июль текущего года украинскую прописку получили 250 тыс. легковых авто с пробегом, это на 44% больше чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.