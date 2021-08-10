Українці продовжують голосувати своїми гаманцями за вживані авто, кількість перших реєстрацій яких значно перевищує кількість нових проданих автомобілів.

Впродовж липня 54,5 тис. уживаних авто, ввезених з-за кордону, отримали українську реєстрацію, повідомляє Укравтопром. Це є рекордна кількість реєстрацій перших реєстрацій вживаних авто за останні 30 місяців.

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Реєстрації придбаних закордоном вживаних легкових автомобілів перевершили ринок нових легкових авто майже у 5,6 раза. Відносно липня минулого року поповнення автопарку країни вживаними автівками збільшилось на 59 відсотків.

Найбільш популярною маркою серед розмитнених залишається Volkswagen. За місяць майже 9,2 тис. авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських. На другому місці Ford. Протягом липня було зареєстровано 4,7 тис. вживаних Фордів. Третьою за популярністю стала Renault з результатом 4,2 тис. машин. Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 3,6 тис. українців. Замикає п’ятірку лідерів – Opel, у заліку якого,більше 3,5 тис. українських номерів.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем липня став Volkswagen Passat. За місяць свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3,3 тис. авто з пробігом цієї моделі.

Всього з січня по липень поточного року українську прописку отримали 250 тис. легкових авто з пробігом, це на 44% більше ніж торік і у 4,3 раза більше за кількість проданих в країні нових авто за той саме період.