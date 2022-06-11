Microlino открывает конфигуратор для своего волшебного электромобиля для 30 000 человек, которые ранее заявили о желании его приобрести.

Швейцарский производитель микроавтомобиля Microlino открыл возможность бронирования для покупки своего транспортного средства. Этот четырехколесный электромобиль сделан в стиле BMW Isetta – единственная дверь у него находится спереди и открывается против хода.

Он так понравился европейцам, что они выстроились в очередь в количестве 30 000 человек. А только в прошлом месяце Microlino объявила о начале производства первых автомобилей серии 999 Pioneer.

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По размерам этот двухместный электромобиль где-то между обычной малолитражкой и мотоциклом, а багажник помещает 230 литров.

Двигатель мощностью 12,5 кВт (максимально 19 кВт) обеспечивает максимальную скорость 90 км/ч, что для таких размеров неплохо. Опциональный аккумулятор повышенной емкости обеспечивает до 230 км запаса хода, что вполне достаточно для города.

Microlino весит всего 535 кг, что по европейской классификации соответствует классу автомобилей L7e. То есть технически это четырехколесный велосипед, а не автомобиль.

Небольшие размеры и легкая конструкция автомобиля позволяют использовать меньшее количество материала и меньшую батарею, с возможностью установки аккумуляторных батарей на 6, 10,5 или 14 кВт · ч.

В Швейцарии Microlino будет стоить от 14 990 швейцарских франков с НДС (примерно 15 340 долларов США). В Европе цена начнется от 12 500 евро без НДС (примерно 13 400 долларов США), хотя точные цены для каждой страны будут объявлены ближе к официальному запуску.

Ожидается, что производственные мощности будут стартовать с 1500 автомобилей в год на заводе в Турине, Италия, эти цифры в конце концов возрастут до 10 000 автомобилей в год. “Спрос, который мы видим, огромный, и мы рассматриваем возможность еще больше увеличить наши мощности в будущем. В этом году мы сосредоточиваемся на качестве, а не на количестве”, – соучредитель компании Оливер Оуботер.