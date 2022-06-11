Microlino відкриває конфігуратор для свого чарівного електромобіля для 30 000 чоловік, які раніше заявили про бажання його придбати.

Швейцарський виробник мікроавтомобіля Microlino відкрив можливість бронювання для купівлі свого транспортного засобу. Цей чотириколісний електромобіль зроблений в стилі BMW Isetta – єдині двері у нього знаходяться спереду та відчиняються проти ходу.

Він так сподобався європейцям, що вони вишикувались в чергу кількістю аж 30 000 осіб. А лише минулого місяця Microlino оголосила про початок виробництва перших автомобілів серії 999 Pioneer.

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За розмірами цей двомісний електромобільчик десь між звичайною малолітражкою та мотоциклом, а багажник поміщає 230 літрів.

Двигун потужністю 12,5 кВт (максимум 19 кВт) забезпечує максимальну швидкість 90 км/год, що для таких розмірів непогано. Опційний акумулятор підвищеної ємності забезпечує до 230 км запасу ходу, що цілком достатньо міста.

Microlino важить всього 535 кг, що згідно європейській класифікації відповідає класу автомобілів L7e. Тобто технічно це чотириколісний велосипед, а не автомобіль.

Невеликі розміри та легка конструкція автомобіля дозволяють використовувати менше матеріалу та меншу батарею, з можливістю установки акумуляторних батарей на 6, 10,5 або 14 кВт·год.

У Швейцарії Microlino буде коштувати від 14 990 швейцарських франків з ПДВ (приблизно 15 340 доларів США). В Європі ціна почнеться приблизно від 12 500 євро без ПДВ (приблизно 13 400 доларів США), хоча точні ціни для кожної країни будуть оголошені ближче до офіційного запуску.

Очікується, що виробничі потужності стартуватимуть з 1500 автомобілів на рік на заводі в Турині, Італія, зрештою ці цифри зростуть до 10 000 автомобілів на рік. “Попит, який ми бачимо, величезний, і ми розглядаємо можливість ще більше збільшити наші потужності в майбутньому. Цього року ми зосереджуємось на якості, а не на кількості”, – співзасновник компанії Олівер Оуботер.

Поставки клієнтам у Швейцарії розпочнуться цього літа, а в Німеччину та Італію – до кінця 2022 року.