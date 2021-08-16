Водителя нельзя штрафовать за нарушение требований дорожных знаков, которые установлены с нарушением ДСТУ.

Инспектором полиции вынесено постановление о наложении штрафа на водителя. Основанием для штрафа стала остановка в зоне действия дорожного знака п. 3.34 “Остановка запрещена”. Водитель не согласился со штрафом и обжаловал его в суде.

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В иске указал, что он действительно видел установленный дорожный знак п. 3.34 “Остановка запрещена”. Однако он не видел таблички к данному дорожному знаку, которая определяет зону действия данного дорожного знака п. 7.2.4.

Пояснил, что таблички он не видел потому, что с того места, где им была осуществлена остановка, данную табличку закрывает ствол дерева, которое растет перед знаком.

Также, указал, что указанный дорожный знак не виден с того расстояния, которое в соответствии с требованиями ПДД должно обеспечить возможность выполнения требований знака участниками дорожного движения.

Какие нормы закона применил суд

Дорожный знак 3.34 “Остановка запрещена” запрещает остановку и стоянку транспортных средств.

Пунктом 8-2 ПДД предусмотрено, что дорожные знаки применяются в соответствии с настоящими Правилами и должны соответствовать требованиям национального стандарта.

Дорожные знаки должны размещаться таким образом, чтобы их было хорошо видно участникам дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток. При этом дорожные знаки не должны быть закрыты полностью или частично от участников дорожного движения какими-либо препятствиями.

Дорожные знаки должны быть видимыми на расстоянии не менее 100 м по направлению движения и размещены не выше 6 м над уровнем проезжей части.

Дорожные знаки размещаются таким образом, чтобы информацию, которую они передают, могли воспринимать именно те участники движения, для которых она предназначена.

В соответствии с требованиями 10.9.6 Национального стандарта ДСТУ 4100-2014, табличку 7.2.4 “Зона действия” нужно применять только со знаком 3.34. При размещении знаков на стойках таблички 7.2.2-7.2.4 должны размещаться под знаком.

В случае размещения знаков на консольных опорах – таблички нужно размещать сбоку от знака (справа или слева) так, чтобы знак помещался ближе к середине проезжей части.

Обстоятельства, исследованные судом

Судом проанализированы приобщенные фотографии водителем дорожного знака 3.34 и таблички 7.2.4. Указанные фотографии подтверждают размещение таблички 7.2.4 таким образом, что не обеспечивает участникам дорожного движения возможности ее хорошо видеть.

На указанном участке дороги дорожный знак 3.34 “Остановка запрещена” размещен именно на стояке на консольной опоре. Под знаком размещена табличка 7.4.4 "Время действия", что технически делает невозможным размещение таблички 7.2.4 на этом же месте.

Однако табличка 7.2.4 "Зона действия" размещена с правовой стороны от дорожного знака 3.34, то есть не ближе к середине проезжей части, что фактически делает невозможным ее видимость для участников дорожного движения.

По мнению суда, данные фотографии подтверждают, что знак закрыт от участников движения препятствием в виде дерева. Следовательно, указанный дорожный знак не виден с того расстояния, которое в соответствии с требованиями ПДД должно обеспечить возможность выполнения требований знака участниками дорожного движения.

Указанные обстоятельства являются нарушением требований 10.9.6 Национального стандарта Украины “Безопасность дорожного движения ДСТУ 4100-2014” (Решение от 11.08.2021 в дело №635/1981/21).

Выводы суда по результатам рассмотрения дела

По результатам рассмотрения дела суд сделал вывод, что водитель не может нести ответственность за нарушение требований дорожных знаков, которые установлены с нарушением стандартов.

Учитывая изложенное, суд признал обжалуемое постановление безосновательным и необоснованным. Как следствие, судом отменен штраф полиции.

После решения суда водитель считается не привлекавшимся к административной ответственности. Соответственно штраф удаляется из центральной базы административных взысканий.