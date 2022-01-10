За первую неделю 2022 года в автоматическом режиме зафиксировали более тысячи нарушений габаритно-весовых норм.

По информации Единого центра обработки данных Укртрансбезопасности, с 3 по 9 января, автоматизированными комплексами контроля габаритно-весовых норм зафиксировано 1191 нарушение и составлено соответствующее количество постановлений на общую сумму 35 173 000 грн.

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Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Напомним, с 1 октября 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, внедряющие автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм с помощью WIM-комплексов, а также существенно повышающих штрафы за следующие нарушения:

от 5% до 10% – 8 500 грн

от 10% до 20% – 17 000 грн

от 20% до 30% – 34 000 грн

более 30 % установленной нормы – 51 000 грн.

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