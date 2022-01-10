За перший тиждень 2022 року в автоматичному режимі зафіксовано понад тисячу порушень габаритно-вагових норм.

За інформацією Єдиного центру обробки даних Укртрансбезпеки, з 3 по 9 січня, автоматизованими комплексами контролю габаритно-вагових норм зафіксовано 1191 порушень та складено відповідна кількість постанов на загальну суму 35 173 000 грн.

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Найбільшу кількість порушень зафіксовано в Київській, Полтавській та Дніпропетровській області.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року набули чинності зміни до законодавства, які впроваджують автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових норм за допомогою WIM-комплексів, а також суттєво підвищують штрафи за такі порушення:

від 5 % до 10 % - 8 500 грн

від 10 % до 20 % - 17 000 грн

від 20% до 30 % - 34 000 грн

більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн

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